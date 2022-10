Mujer conoció a preso por Facebook, se enamoró de él y en una visita a la cárcel casi la mata

Son bastantes las personas que, mediante redes sociales o aplicaciones de citas, deciden conocer gente ya sea para mantener una relación amorosa, tener nuevas experiencias o simplemente chatear por medio de esas plataformas.

Sin embargo, siempre se ha advertido del peligro de citarse con desconocidos con los que se interactúa por internet. Un ejemplo de ello fue la terrorífica experiencia que vivió una mujer en Argentina.

De acuerdo con el reporte del diario argentino Crónica, la mujer, quien se identificó como “Analía” ante el medio para dar a conocer su caso y mantener así su identidad bajo resguardo, conoció a un hombre, de quien supo a los pocos días después de empezar a hablar por Facebook que estaba preso y que por poco acaba con su vida.

Para Analía, que el sujeto estuviera sin libertad pareció no ser un problema, pues mantuvo su relación por un buen tiempo. A los cinco meses de haber iniciado su relación por Facebook, la mujer decidió visitarlo al penal 49 de Junin, ciudad de la provincia de Buenos Aires.

Así duró visitándolo por más de un año, hasta que un día, en lo que fue su última visita, la mujer le pidió que lo mostrase una foto de su hijo y, cuando el sujeto abrió su Facebook, vio que tenía una foto con otra mujer; sin pensarlo dos veces tomó el celular y corrió hacia un baño del penal.

Él me siguió al baño y me dice: 'Dame el teléfono'. Yo estaba de espalda, entonces me agarra de los pelos de atrás y me aprieta muy fuerte el cuello. Tranquilamente me podría haber matado denunció Analía

No obstante, las agresiones no quedaron ahí. Después de lo que sucedió en el baño, la mujer, entre lágrimas, le expresó al señalado que se quería ir, pero este la volvió a amenazar: “No te vayas, sino vas a ver lo que te pasa afuera".

"Tengo miedo de que me venga a buscar o me mande a matar. (…) Él se enteró que le hice la denuncia, y se comunicó para preguntarme por qué lo había hecho y me dijo que la retire, pero yo le dije que no lo iba a hacer", sostuvo Analía ante las amenazas y agresiones recibidas por parte de quien era su compañero sentimental.

Ahora, la mujer pide que no liberen a Javier Baldovino, quien cumple una condena de ocho años y medio por violencia de género y quien está próximo a obtener las salidas transitorias por buena conducta.

