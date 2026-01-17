Vanessa Dip, madre soltera, perdió sus piernas luego de lo que denuncia como un mal procedimiento médico. Según relató, tenía 28 años cuando acudió a un centro médico en Querétaro para cambiar su dispositivo intrauterino (DIU), el cual había utilizado durante cuatro años.

En entrevista con el pódcast Pepe y Chema, Vanessa contó que, al momento de retirarlo, el dispositivo se rompió y se desplazó dentro de su cuerpo. “Me dijeron que se tenía que hacer un legrado para poder sacarlo”, explicó.

Aunque aseguró que el DIU es muy pequeño, afirmó que no le realizaron ningún examen previo. Tras el legrado, su útero se rasgó y, ya en el quirófano, contrajo una bacteria hospitalaria.

Vanessa señaló que muchas personas la responsabilizaron por lo ocurrido. Relató que permaneció hospitalizada solo un día, fue dada de alta y al día siguiente regresó a trabajar, aunque comenzó a sentirse cada vez peor. “Cada vez me iba sintiendo un poquito mal”, recordó.



Días después, sufrió un choque séptico. “Se empezó a infectar todo mi cuerpo, iniciando por la matriz, de donde derivó todo, y comenzó a contaminar todo alrededor”, dijo.

Mujer denuncia que perdió sus piernas tras retirarse un DIU: “Fueron crueles conmigo”

Mientras se encontraba en su trabajo, empezó a sentir un dolor insoportable, por lo que acudió nuevamente al médico. Allí sufrió su primer paro cardiaco. “El segundo paro me dio en la ambulancia durante el traslado. Cuando despierto, me dio el tercer paro fulminante”, relató.

Tras permanecer cerca de nueve días en coma, despertó y los médicos notaron que la infección había provocado gangrena en sus piernas. “Varios doctores les dijeron a mis papás que ya no tenía caso operarme, que estaban gastando insumos en algo que no tenía remedio. Fueron crueles”, afirmó.

Luego de evaluar varias opciones, fue sometida a múltiples cirugías y finalmente, en noviembre de 2018, le amputaron ambas piernas.

Meses después, le informaron que tenía un hueso infectado a causa de sus prótesis. Según contó, la indemnización que le ofrecieron fue de 88 mil pesos mexicanos. “Yo les pregunté a los médicos si eso valen mis piernas. Con gusto se los pago para que me regresen las mías”, expresó.

Actualmente, Vanessa vende dulces en la calle y trabaja como manicurista. Sin embargo, se encuentra solicitando ayuda para poder continuar con su tratamiento médico y sostener a su hijo.