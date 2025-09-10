Mujer golpeada por su pareja sorprendió al defenderse con cuchillo en plena vía pública

Un nuevo caso de violencia de pareja quedó registrado en video y generó fuerte debate en redes sociales.

En medio de una discusión en la calle, una mujer que estaba siendo brutalmente golpeada por su compañero sentimental decidió enfrentarlo de manera inesperada: sacó un cuchillo y lo atacó en varias ocasiones.

El hecho ocurrió en Palmares, Brasil, y fue grabado por un testigo. En la grabación, de 25 segundos, se aprecia que la pelea ya estaba desatada. El hombre lanza golpes de puño, mientras la joven intenta defenderse con patadas. Incluso se la ve en el suelo, forcejeando con él, aparentemente porque intentaba quitarle el arma blanca que llevaba consigo.

Segundos después, la situación da un giro. Ella logra levantarse, toma al agresor de la camiseta y empieza a asestarle varias puñaladas y los hombros.

El sujeto, sorprendido y herido, se toca las lesiones e intenta alejarse, pero la mujer lo empuja y lo sigue algunos pasos más para reclamarle, antes de que la discusión se detenga.

Este es el video de la agresión

Publicidad

Aunque no se conocen detalles sobre el origen de la riña ni sobre el estado de salud del hombre, el video se viralizó rápidamente y despertó todo tipo de reacciones.

Muchos usuarios en X defendieron a la mujer asegurando que se trató de un acto de defensa propia. Otros, sin embargo, afirman que desde el comienzo ella ya estaba forcejeando con el cuchillo.

“Ese hombre nunca la vuelve a tocar”, “la defensa propia es un derecho” y “cuando te metes con una que tiene más barrio que tú”, fueron algunos de los comentarios más destacados. También hubo quienes señalaron que el hombre “tuvo suerte de que lo soltara” y que la situación pudo terminar en tragedia.

Publicidad

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades brasileñas, pero el caso se suma a la larga lista de episodios de violencia de género que, con frecuencia, terminan en redes sociales.