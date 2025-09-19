Mujer murió tras ser recibida por su perro y caer dentro de su casa en construcción

Un momento que debía ser de alegría terminó en tragedia cuando una mujer de 54 años perdió la vida al llegar a su vivienda, que aún estaba en construcción.

Lo que parecía un tierno recibimiento de su mascota se convirtió en un accidente fatal que ha generado conmoción y llamados a reforzar las medidas de seguridad en hogares en obra.

El hecho ocurrió en Bolivia, donde las autoridades confirmaron que la casa de la víctima se encontraba en obra negra, sin barandales ni acabados que brindaran protección en las zonas más peligrosas de la edificación.

Según testigos, la mujer entraba a su domicilio cuando su perro corrió a recibirla con entusiasmo, un gesto común que, en esta ocasión, provocó una caída de consecuencias irreversibles.



Perro labrador / imagen de referencia. Foto: IA

De acuerdo con el reporte preliminar, la fuerza del animal hizo que la mujer perdiera el equilibrio y cayera al vacío desde una altura aproximada de tres metros.

El golpe fue tan fuerte que murió de manera inmediata, por lo que los equipos de rescate que llegaron al lugar no pudieron hacer nada para salvarla.

“Lamentablemente, el perrito empujó a la persona, quien cayó desde una altura considerable. La vivienda estaba en construcción y carecía de barandas, lo que facilitó el accidente”, explicó un vocero de la policía local, al advertir sobre los riesgos que representan las casas en obra.

En redes sociales, usuarios lamentaron la tragedia y pidieron que ni las autoridades ni los familiares responsabilicen al animal, pues actuó de manera instintiva.

Al mismo tiempo, insistieron en la necesidad de que quienes habiten o visiten viviendas en construcción implementen medidas de seguridad básicas, como instalar barandales y delimitar las áreas de riesgo.