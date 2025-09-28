Mujer perdió los brazos y piernas tras ataque de perros mientras iba en bicicleta

Un brutal ataque de un grupo de perros de raza pitbull contra una mujer en la calle se registró en Estados Unidos. La víctima fue identificada como Janelle Scott, quien como consecuencia de la agresión, perdió sus cuatro extremidades.

El violento ataque ocurrió a principios de septiembre, mientras Scott iba en bicicleta junto a su novio. Los animales, considerados de raza potencialmente peligrosa, se abalanzaron de manera repentina sobre la pareja y tumbaron a Scott de su bicicleta, causándole heridas de extrema gravedad que desencadenaron una fuerte crisis de salud.

Según los primeros reportes, la tragedia se originó cerca de una casa rodante en el bosque, donde los pitbulls estaban al cuidado de un conocido de la víctima. Cabe resaltar que los perros pertenecían a un hombre que actualmente se encuentra en prisión.

Niña de ocho años fue atacada por un pitbull en Fontibón: tuvo que ser operada Foto: ImageFx

“Ahí empezó mi pesadilla, porque me envió un mensaje de texto diciéndome que unos perros la habían atacado y que la habían llevado a un hospital en Tulsa”, relató la madre de Janelle en entrevista con News 9.



Por su parte, la Policía de Okmulgee señaló que los animales pudieron haber escapado ese día. Sin embargo, la madre reveló que su hija conocía a los perros e incluso les gritó para que se detuvieran, pero fue su novio quien intervino para defenderla y en medio de la pelea, logró matar a uno de los pitbulls.

La magnitud de las heridas obligó al equipo médico a someterla a múltiples cirugías, que finalmente llevaron a la amputación de sus dos brazos y sus dos piernas.

“En este lugar hay un campamento para personas sin hogar o en situación transitoria. En la zona se ubica una casa rodante donde, según los informes, se encontraban los perros. Se cree que alguien entró a robar en esa casa rodante durante la noche, lo que pudo haber liberado a los animales”, detallaron las autoridades en un comunicado oficial.