Mujer que mató a familiares de su esposo con el "hongo de la muerte" apelará su condena

La mujer australiana que asesinó a tres familiares de su esposo con comida envenenada con hongos tóxicos apelará su condena a cadena perpetua, informó su abogado ante un tribunal el jueves.

Tras un mediático juicio que acaparó la atención mundial, Erin Patterson fue declarada culpable en julio de asesinar en 2023 a los padres y a una tía de su marido -del cual estaba separada- durante un almuerzo que terminó en tragedia.

A inicios de septiembre, la mujer de 50 años fue sentenciada a cadena perpetua, con posibilidad de pedir la libertad condicional dentro de tres décadas.

El abogado de la mujer, Richard Edney, declaró en una audiencia administrativa en la Corte Suprema del estado de Victoria que su clienta tiene la intención de "apelar la condena", sin detallar los motivos.



Erin Patterson, acusada por matar a la familia de su esposo con hongos tóxicos Foto: AFP

A lo largo de un juicio que duró más de dos meses, Patterson sostuvo que el plato de ternera que había preparado fue contaminado accidentalmente con "Amanita phalloides", o el Hongo de la muerte, uno de los más letales del mundo.

Sin embargo, un jurado compuesto por 12 personas la halló responsable del asesinato de los padres de su esposo Simon, Don y Gail Patterson, así como de su tía Heather Wilkinson, en su casa de Leongatha, en Victoria.

También fue declarada culpable de intentar matar a Ian Wilkinson, el esposo de Heather.

Su juicio atrajo a podcasters, equipos de filmación y aficionados al crimen de todo el mundo a la localidad rural de Morwell, una tranquila aldea del estado de Victoria más conocida por sus rosas de concurso.