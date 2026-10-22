Multitudinaria marcha de la oposición en Venezuela: exigen elecciones presidenciales

Miles de personas salieron este jueves en Caracas y otros estados de Venezuela para exigir elecciones presidenciales en 2027 y lograr una transición democrática con la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, en la Presidencia.

Desde un punto del oeste de Caracas, los manifestantes avanzaron al grito de 'Elecciones ya' y se congregaron en una plaza de la ciudad, acompañados de dirigentes de varias facciones que integran la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), así como de activistas de derechos humanos y líderes del partido de Machado, Vente Venezuela (VV).

Publicidad

"Muy pronto tendremos elecciones presidenciales y a María Corina en la Presidencia", auguró el exdiputado Piero Maroun durante la concentración.

Por su parte, el activista de VV Carlos Fernández reivindicó como una "gesta histórica" el triunfo que la oposición atribuye a Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, aunque el ente electoral, controlado por el chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados detallados.



Marchas de la oposición en Venezuela. Foto: AFP

"A pesar de la persecución, la tortura y el exilio, ustedes fueron testigos de eso: le dimos una pela (derrota aplastante) ese día y llevamos a la Presidencia a Edmundo González", manifestó Fernández.

Publicidad

Asimismo, anticipó que van a "sacar con votos" a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Maduro en Caracas en enero pasado.

"Vamos a organizarnos porque en 2027 vamos a tener elecciones presidenciales (...). Delcy, haz tus maletas porque en 2027 vas para afuera", aseguró el activista de VV.

Publicidad

Este pronunciamiento se produce mientras el chavismo y un sector de la oposición mantienen negociaciones que, luego de tres ciclos de diálogo, no han logrado acuerdos concretos sobre la celebración de elecciones.

Sin embargo, la jefa de la oposición en dicho diálogo, la exdiputada Dirorah Figuera, manifestó el miércoles que la "gran demanda" de Venezuela es que se celebren unas presidenciales, que ha planteado sean en 2027, y aseguró que tiene la voluntad para que esto se concrete.

Ni Machado ni González Urrutia participan directamente en estas negociaciones, pero han expresado su deseo de que estas conversaciones logren un "cronograma electoral presidencial oportuno".

Publicidad

La marcha de este jueves también sirvió para exigir el regreso de Machado, quien se encuentra fuera del país desde el pasado diciembre y ha intentado regresar pero se lo han impedido, según denunció su equipo de comunicaciones recientemente.

El pasado 8 de octubre, VV exigió que su líder pueda regresar al país sin la inhabilitación política que pesa en su contra, algo que le impidió competir en las presidenciales de 2024, pese a haber ganado las primarias opositoras del año anterior.

Publicidad

La oposición liderada por Machado y González Urrutia ha retomado las protestas masivas tras la captura de Maduro y una breve pausa por la represión que denunciaron ambos después de las presidenciales de 2024.

En este contexto, según la Fiscalía, hubo más de 2.400 detenidos -la mayoría o todos liberados-, luego de que manifestantes opositores salieran a las calles entre julio y agosto de 2024 para protestar contra el resultado "fraudulento" que proclamó a Maduro como presidente reelecto.

Sin embargo, varias ONG denunciaron que hubo arrestos de personas que no estaban protestando y denunciaron como presos políticos a los detenidos.

Publicidad

Actualmente, la ONG Foro Penal contabiliza 322 presos políticos, luego de un proceso de excarcelaciones masivas desde enero pasado. Desde entonces se han liberado a al menos 1.046 venezolanos, según dijo Delcy Rodríguez en agosto pasado.