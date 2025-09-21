Murió famosa presentadora de televisión en grave accidente aéreo: esto se sabe

La periodista Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino de la cadena mexicana Multimedios, falleció a los 43 años el sábado 20 de septiembre tras un accidente de avioneta en el municipio de García, Nuevo León.

El siniestro, ocurrido alrededor de las 6:50 de la tarde en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, también cobró la vida del piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta. Según los primeros reportes de Protección Civil de Nuevo León, la aeronave con matrícula XB-BGH se desplomó de manera repentina en inmediaciones del río Pesquería.

A pesar de la rápida movilización de unidades de rescate, entre ellas la Unidad 04 de Protección Civil, no fue posible salvar a los dos ocupantes. La identidad de la periodista fue confirmada tanto por la Agencia Estatal de Investigaciones como por el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos. Posteriormente, Grupo Milenio y Grupo Multimedios ratificaron la noticia, expresando el profundo impacto de la pérdida dentro de la empresa y entre sus compañeros de trabajo.

Una trayectoria reconocida

Débora Estrella inició su carrera en los medios en Frecuencia Tec, el espacio radiofónico del ITESM, donde estudió la carrera de Derecho. Su experiencia laboral también incluyó pasos por empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma.



Desde 2018 se desempeñaba como conductora titular del Telediario Matutino en Monterrey, además de participar en noticiarios de Milenio Televisión y en la conducción del Telediario Ciudad de México a través de Canal 6 durante los fines de semana.

La presentadora nació el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, su profesionalismo y cercanía con la audiencia le permitieron consolidarse como uno de los rostros más reconocidos del periodismo televisivo regiomontano.