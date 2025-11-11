Murió querida actriz del 'Chavo del 8' a los 87 años: su papel junto a Don Ramón marcó generaciones

La televisión mexicana y latinoamericana se despide de una de sus figuras más queridas. Maricarmen Vela, recordada por interpretar a la tía de ‘Paty’ en El Chavo del 8, falleció a los 87 años, dejando una destacada trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que lamentó profundamente su partida y envió un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y colegas. Aunque aún no se han revelado las causas de su fallecimiento, el mundo del entretenimiento ha expresado su pesar por la pérdida de una artista que dejó huella en varias generaciones.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y colegas”, expresó la ANDA a través de sus redes sociales.

Maricarmen Vela: la actriz española que conquistó México con su talento

Maricarmen Vela nació el 9 de noviembre de 1937 en Valencia, España. En la década de los cincuenta emigró a México, país donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística y en el que se nacionalizó en 1964. Su talento la llevó a compartir escena con grandes figuras, entre ellas Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’. Con él alcanzó gran reconocimiento al interpretar a Gloria, la tía de ‘Paty’, en El Chavo del 8, un personaje que se ganó el cariño del público por su elegancia, carisma y las recordadas escenas junto a Don Ramón, como la recordada frase: "Cosa bella, cosa bien hecha".

Su trayectoria no se limitó al universo de Chespirito. Participó en producciones emblemáticas de la televisión mexicana como Papá Soltero, Quinceañera, Cachún Cachún Ra Ra, Mujer, casos de la vida real y Como dice el dicho, donde realizó su última aparición antes de retirarse en 2020.

Seis décadas dedicadas al arte y a la televisión

La carrera de Vela comenzó con papeles secundarios en el cine y en comerciales, pero con el tiempo logró consolidarse como una actriz versátil, capaz de moverse entre la comedia y el drama con naturalidad. Participó en películas como La vida de Pedro Infante, Una abuelita atómica y Agua Blanca, en las que demostró su talento y sensibilidad artística.

Durante la pandemia de 2020, Maricarmen habló de su retiro y de la vida junto a su hijo, recordando lo difícil que fue el aislamiento, pero siempre agradecida por el cariño del público que la acompañó por más de seis décadas.

Hoy la industria del entretenimiento en México y América Latina la despide con respeto y admiración. Su legado, lleno de humor, talento y humanidad, seguirá vivo en la memoria de quienes crecieron viéndola en la pantalla.