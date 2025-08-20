Murió uno de los últimos sobrevivientes del Holocausto: en Colombia encontró una vida

El empresario Samuel Gutman, sobreviviente del gueto de Varsovia y uno de los últimos del Holocausto que residía en Colombia, murió este lunes en Bogotá, cuatro meses después de cumplir 100 años, informó la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (CCJC).

"Lamentamos el fallecimiento de Don Samuel Gutman, sobreviviente del Gueto de Varsovia. Don Samuel se radicó en Colombia después de la guerra y celebró su cumpleaños número 100 hace unos meses. Uno de los últimos sobrevivientes en Colombia", señaló la Ccjc.



¿Quién era Samuel Gutman?

Gutman era oriundo de Varsovia, en Polonia, y nació el 13 de abril de 1925; allí, su familia tenía una fábrica de telas para cortinas. Esta época donde la guerra en Polonia aún no empezaba, pero sí existían fuertes tensiones políticas y económicas. Sin embargo, cuando él era un niño, tuvo que sobrevivir a la invasión nazi que le arrebató a su familia.

En noviembre de 1940, los nazis establecieron el Gueto de Varsovia, el más grande de Europa, donde Samuel Gutman y su familia fueron confinados. Luego, en 1942 comenzó la “Grossaktion Warschau”, una operación de deportaciones masivas hacia el campo de exterminio de Treblinka.

Durante estas deportaciones, su madre y sus dos hermanas fueron asesinadas en las cámaras de gas, mientras que su hermano murió dentro del gueto. Samuel, que entonces tenía alrededor de 17 años, se libró de ser llevado a los campos de concentración de los nazis haciéndose pasar por campesino católico y, posteriormente, huyó a Suiza para buscar un refugio

Luego se unió a las tropas aliadas y, al terminar la Segunda Guerra Mundial, emigró a Colombia para encontrarse con su padre, quien había dejado Polonia cuando comenzó la persecución contra los judíos, con la promesa de regresar después por su familia, pero nunca pudo volver.



Su vida en Colombia y su fallecimiento

Tras el reencuentro con su padre, decidió radicarse permanentemente en Bogotá, aprendió a hablar español y conoció a su esposa Raquel Rosenfart, con quien tuvo dos hijos: Abrahám y José, alcanzando una familia con 4 nietos y dos bisnietas.

Foto: Instagram @israelencolombia

Falleció el pasado 18 de agosto en Bogotá 100 años y, según su hijo Abraham, su padre fue el primer sobreviviente del Holocausto que llegó a Colombia y es uno de los últimos en morir.