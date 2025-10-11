Video: Néiser Villarreal abre el marcador para Colombia ante España en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 se enfrenta este sábado a la Selección de España en los cuartos de final del Mundial Sub-20, en un duelo clave por el paso a las semifinales del certamen.

El primer gol del encuentro llegó al minuto 38, cuando Néiser Villarreal aprovechó un rebote dentro del área y, con un potente remate, venció al arquero español para poner el 1-0 a favor de la Tricolor.

🌐🇨🇴 COLOMBIA ESTÁ DANDO LA SORPRESA ANTE ESPAÑA EN LOS CUARTOS DEL MUNDIAL SUB-20



LO HIZO LA FIGURA NEISER VILLARREAL, QUE VENÍA DE DARLE EL PASO A LA TRICOLOR ANTE SUDÁFRICA pic.twitter.com/OtMPwqPHgo — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 11, 2025

El tanto desató la alegría entre los aficionados colombianos, que sueñan con ver al equipo dirigido por César Torres avanzar a la siguiente fase del torneo y seguir haciendo historia en la categoría juvenil.

