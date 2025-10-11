En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Video: Néiser Villarreal abre el marcador para Colombia ante España en el Mundial Sub-20

Video: Néiser Villarreal abre el marcador para Colombia ante España en el Mundial Sub-20

El equipo colombiano se fue arriba en el marcador gracias a un gol de Néiser Villarreal.

Néiser Villarreal, selección Colombia sub-20
Néiser Villarreal //
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

La Selección Colombia Sub-20 se enfrenta este sábado a la Selección de España en los cuartos de final del Mundial Sub-20, en un duelo clave por el paso a las semifinales del certamen.

El primer gol del encuentro llegó al minuto 38, cuando Néiser Villarreal aprovechó un rebote dentro del área y, con un potente remate, venció al arquero español para poner el 1-0 a favor de la Tricolor.

El tanto desató la alegría entre los aficionados colombianos, que sueñan con ver al equipo dirigido por César Torres avanzar a la siguiente fase del torneo y seguir haciendo historia en la categoría juvenil.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad