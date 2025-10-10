Netanyahu asegura que 20 rehenes siguen vivos en Gaza y 28 fallecieron

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró este viernes 10 de octubre que, de los 48 rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza, 20 están vivos y 28 fallecieron, en un discurso tras la entrada en vigor de una tregua con Hamás en Gaza.

La información fue dada por el primer ministro durante un discurso tras la entrada en vigor de una tregua con Hamas en Gaza, lo que significa que el Ejército israelí se replegó hacia la llamada línea amarilla, para que Hamas, en un plazo de 72 horas, entregue a esos 20 rehenes vivos.

"Hamas será desarmado por las buenas o por las malas", dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien además aseguró este viernes que las siguientes fases del plan de alto al fuego, tras la entrega de rehenes, Hamas también entregue sus armas y que la franja de Gaza sea desmilitarizada, incluso, mediante el uso de la fuerza.



Hay que decir que el dirigente israelí dijo que espera que su país celebre un "día de alegría nacional" a partir del próximo lunes en horas de la noche, cuando se espera que todos los rehenes sean devueltos desde Gaza. Ese día coincidirá con la festividad judía del Simjat Torá, añadió.

"Estamos acorralando a Hamas por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan, en las que Hamas será desarmado y Gaza será desmilitarizada. Si esto se logra por las buenas, que así sea. Si no, se logrará por las malas", advirtió el mandatario.

