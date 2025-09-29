Netanyahu se disculpa y promete a Trump que no volverá a atacar a Catar tras reunión en Casa Blanca

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que Israel no "tiene intención" de volver a violar la soberanía de Catar, tras una reunión en Washington con el presidente Donald Trump en la que ha realizado una llamada de disculpa a su homólogo catarí por el ataque mortal en Doha el pasado 9 de septiembre.

"Señor primer ministro (catarí, Mohamed bin Abdulrahmán) quiero que sepa que Israel lamenta que uno de sus ciudadanos muriera en nuestro ataque", dijo Netanyahu según un comunicado de su Oficina, en referencia a la muerte en este ataque de un agente de seguridad catarí; además de cinco miembros de Hamás.

"También quiero asegurarle que Israel no tiene intención de volver a violar su soberanía en el futuro, y así lo he prometido al presidente (Trump)", añade el texto.

Netanyahu AFP

Además, Bibi dijo aplaudir la idea de Trump de establecer un grupo trilateral para abordar "las quejas pendientes de ambos países".



Por su parte, la Casa Blanca dijo que Catar "acogió con satisfacción" las palabras de Netanyahu y "enfatizó la disposición de Catar a seguir contribuyendo significativamente a la seguridad y la estabilidad regionales".

Catar, que media junto con Egipto y Estados Unidos para un acuerdo de tregua en el enclave palestino, fue escenario de un ataque israelí que tuvo como objetivo a la delegación negociadora del grupo palestino Hamás. Pese a que los líderes sobrevivieron a la acción, otros cinco miembros del movimiento y un agente de seguridad catarí murieron.

Catar calificó este ataque como un acto de "agresión" y de "terrorismo de Estado", al tiempo que se comprometió a tomar "las medidas necesarias" para proteger su seguridad nacional.