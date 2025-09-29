Plan de Estados Unidos para Gaza: fin de la guerra, liberación de rehenes y junta dirigida por Trump

La Casa Blanca publicó este lunes el plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino.

El plan incluye un alto el fuego en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump.

Ciudad de Gaza. Foto: AFP

Estados Unidos se compromete además a mediar entre Israel y Palestina para "una coexistencia pacífica", y abre la puerta a la creación de un Estado palestino.

El republicano presentó este plan al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su reunión este lunes en la Casa Blanca y espera respuesta de Hamás. Estos son los 20 puntos:

