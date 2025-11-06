En vivo
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

"Ni la presidenta está exenta": feminista sobre acoso a Claudia Sheinbaum en México

"Ni la presidenta está exenta": feminista sobre acoso a Claudia Sheinbaum en México

La feminista y columnista Catalina Ruiz Navarro, directora de la revista Volcánicas, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre la raíz del problema.

