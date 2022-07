Niño murió tras un año de tener una puntilla en los pulmones: "Solo le daban medicamentos"

Se volvió viral el caso de un niño de 3 años , en el sur de Bahía, Brasil, pues murió después de llevar un año una puntilla en su pulmón. En repetidas ocasiones sus padres llevaron el caso al hospital, pero no tuvieron el tratamiento adecuado y solo recibió medicamentos.

Cauan Araújo Conceição tenía ambos pulmones perforados debido al objeto, que no fue identificado hasta cuando los padres decidieron realizarle un examen por su propia cuenta. Después de eso fue intervenido quirúrgicamente; sin embargo, no sobrevivió.

“Esa noche sentí que se ahogaba, hasta le salía sangre de la boquita. Entonces, inmediatamente, lo llevé al hospital, esa misma noche. Al llegar al hospital, el médico miró y dijo que no había nada en la garganta del niño. Luego volvimos”, relató el padre para G1, medio local brasilero.

El Hospital Municipal de Canavieiras, centro médico encargado del caso, mencionó que habrían solicitado una cita con el niño, pero el médico se enfermó y por eso no se pudo realizar. Además, aseguran que los padres no se habían acercado antes, pero los padres refutan con documentos en mano, que eso no es cierto.

“Seguía teniendo fiebre y tosiendo mucho. Desde hace algún tiempo, el dolor ha comenzado a llegar. Dolor en el lado derecho, seguía caminando de lado. Siempre lo llevábamos al hospital y solo le daba medicamentos. Luego, cuando el efecto de la medicación pasó, el dolor y la fiebre continuaron", recordó la madre del niño.

Hasta la fecha el caso sigue siendo centro de debate en Brasil, ante la ausencia por parte de los centros médicos en la salud de los infantes.

