Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Mundo  / "No despierten al jaguar": advertencia de Petro a Trump tras ataques contra lanchas en el Caribe

"No despierten al jaguar": advertencia de Petro a Trump tras ataques contra lanchas en el Caribe

Durante su intervención en la cumbre, Petro también celebró que en la última Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, "dos personas se sintieron completamente solas: Trump y Netanyahu".

Donald Trump y Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro
Foto: AFP y Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

