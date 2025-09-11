“No es una fatalidad”: diputada francesa sobre protestas y crisis política en el país

La diputada de la Asamblea Nacional de Francia, Éléonore Caroit, habló en entrevista con Mañanas Blu sobre la crisis política y las protestas que han dejado 549 detenidos. La congresista aseguró que la situación en París está bajo control y que no se trata de un escenario de caos permanente.

“Hoy la situación está totalmente bajo control, en París no hay manifestaciones ni carros incendiados, fue algo que duró un día”, señaló Caroit. Añadió que aunque hay llamados a movilizaciones, “están organizados y los principales sindicatos decidieron desligarse del movimiento de ayer porque son instituciones serias”.

La parlamentaria explicó que Francia vive un momento político particular, marcado por la fragmentación parlamentaria: “Contrario a lo que ha pasado en la historia política de Francia, no hay una mayoría clara y una multitud de oposiciones”, indicó.

Al ser consultada por una posible solución a la crisis, Caroit reconoció: “Si yo tuviera la solución, la hubiera dado a todos. No pretendo tener la solución, pero sí observo que hace un año Francia ha aprendido del cambio institucional que está viviendo”.

La diputada también relativizó la percepción de inestabilidad en el país. “No es que los Gobiernos estén cayendo unos después de los otros, como en otros periodos de la historia. Tenemos un mismo presidente hace 8 años y él asegura una forma de continuidad de nuestras instituciones”, aseguró.

Para Caroit, esa continuidad política permite mirar con perspectiva la actual coyuntura: “Eso es importante decirlo, porque permite relativizar esta inestabilidad. No digo que sea bueno o malo, lo que sí es que no es una fatalidad, incluso con la asamblea tan dividida como hoy”, concluyó la diputada de Francia, que es el tercer país más endeudado de Europa, con el 114 % de su PIB, detrás de Grecia e Italia.