"No genera más que un impacto mediático": Canal de Panamá por trino de Petro sobre supuesto cierre

El Canal de Panamá reduce el paso de los buques por el descenso del nivel del agua. Recientemente, el presidente de Colombia Gustavo Petro trinó sobre un supuesto cierre del canal y dichas declaraciones fueron desmentidas por la Presidencia de ese país, quienes aseguraron que el canal sigue operando y que lo que se ha reducido es el número de tránsito diario de los buques.

Tras las declaraciones del mandatario, Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá , dijo en Mañanas blu cuando Colombia está al aire que el mensaje del presidente "no les preocupa" ni les genera un impacto a nivel internacional.

"Si el mensaje viniera de un usuario recurrente del canal puede que tuviera un impacto, si fuera un cliente nuestro, pero el hecho de que lo diga un usuario que no es del canal, no genera un impacto más que mediático y por eso salimos a dar la información con base a datos y no a una opinión. Siempre estamos en contacto con la industria internacional y lo importante es estar disponibles para entregar las aclaraciones correspondientes", afirmó Espino de Marotta.

Adicionalmente, explicó que se encuentran preparados para afrontar contingencias como la que se está presentando en la actualidad.

"Pienso que el Canal de Panamá es una empresa muy seria y transparente. La trayectoria habla por nosotros mismos, no tenemos preocupación, ya que hemos pasado grandes retos y grandes pruebas. Esto es un reto más, existe la tecnología, tenemos el presupuesto y solo es cuestión de ejecutar", enfatizó.

Sobre la operación actual del canal

“El número de tránsito diario pasó de 38 a 32 para poder mantener un calado competitivo de 44 pies y ver si de aquí a diciembre, con este medida, podemos llenar los lagos. Si no redujéramos el número de tránsito diario, sería más difícil con el Fenómeno del Niño poder subir el lago a un nivel adecuado para empezar el otro verano", indicó Espino de Marotta.

¿Qué se ha venido haciendo para contrarrestar la situación?

"Algo que hemos venido haciendo es el ahorro de agua, algo que antes no hacíamos. Los proyectos de agua ya estan presupuestados, hoy en día estamos a un 70% y el agua adicional nos va a permitir aumentar el 30% de capacidad y mantener un calado adecuado. Tenemos varias estrategias para facilitar el comercio cuando hay escases de agua, además, los proyectos son costo efectivos y le da una vigencia al canal hasta el 2075", finalizó.

