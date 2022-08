"No habrá tercera guerra mundial entre China y EEUU por Taiwán": Brian Hioe, New Bloom Magazine

El gobierno chino advirtió a Estados Unidos que si la presidenta a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizaba en Taiwán, se iban a tomar acciones al respecto.

China considera a Taiwán como parte de su territorio y ha advertido que una visita de Pelosi sería considerada como una grave provocación para su nación. Además, Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio que tiene que reunificar, si es necesario, a la fuerza.

El editor de New Bloom Magazine Brian Hioe, en dialogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, explicó que pasa con la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán en medio de las fuertes tensiones entre Estados Unidos y China.

“Es parte del significado de la visita y por eso hay tanta atención puesta en ese suceso. Pero, algo importante que aclarar es que, anteriormente, también habían visitado a Taiwán por parte de delegados de Estados Unidos, pero lo que pasa en este caso, China advirtió con anterioridad al gobierno estadounidense que no lo hiciera”, dijo.

Según Hioe, de aquí en adelante las decisiones que tomen ambos países serán cruciales en el pueblo de Taiwán. Además, la llegada de la presidente de la Cámara Pelusi, puede generar mayor conflicto entre los intereses de ambis países.

“De aquí en adelante la cosa se puede tornar un poco peligrosa debido a las distintas reacciones que pueden tener cada país. En este momento, la situación se sale de control por lo que está viviendo Taiwán y debido a la llegada de Pelusi, las acciones que puede llegar a tener cada nación son importante”, explicó.

Además, Hodie afirmó que, algunos partidos políticos de Taiwán ya tenían relaciones con el gobierno americano, por lo cual, le parece una ironía la posición que está tomando esta población.

“Es una ironía la posición de los taiwaneses. Siempre los partidos tradicionales de allá tuvieron el apoyo de Estados Unidos. Además, es claro que, en esta situación los Estados Unidos está utilizando a Taiwán como una pieza de estrategia para su juego geopolítico”, afirmó.

Según lo explicado por Hodie, Joe Biden no puedo frenar la llegada de Pelusi a Taiwán porque no tiene esa autoridad.

“Biden y Pelosi no estaban en la misma página. El presidente de los Estados Unidos no autorizó esa visita, pero la verdad es que no había vía por la cual Biden le pudiera prohibir a Pelosi viajar, él no tiene esa autoridad. Además, Biden le puede estar quitan la legitimidad a Pelosi mientras realiza su visita, el hecho de que ella tenga ese rango y no se aparte del gobierno americano hace que China lo asocie como una amenaza, dijo.

El editor de New Bloom Magazine Brian Hioe, finalizó diciendo que los medios internacionales que se encargan de darle voz a esta noticia deben ponerle la lupa al pueblo Taiwanés, quienes sin los afectado en este conflicto entre China y Estados Unidos.

“Los medios internacionales y las redes sociales muestran cosas diferentes a las que se ven en Taiwán. Las amenazas de los chinos a los taiwaneses n oes nada del otro mundo. No percibimos una tercera guerra mundial. Los medios de comunicación deben ponerle la lupa a lo que dice la población Taiwanés porque esta situación puede llevar a una situación complicada para esta población”, finalizó.