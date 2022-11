"No hay ninguna división en la oposición": Capriles

El líder opositor Henrique Capriles respondió a las declaraciones que hizo el papa Francisco respecto a la crítica situación que se vive en Venezuela.



Sin embargo, Capriles respondió que “Primero que habla de la oposición divida y no es verdad (…) los venezolanos todos queremos dialogar, pero no estamos dispuestos a un diálogo zapatero.”



Refiriéndose frente al dialogo que el sumo pontífice dice, debe producirse en condiciones muy claras.



“Creo que, además, el Papa es importante que sepa que después del autogolpe, porque en Venezuela hubo un autogolpe, han sido asesinados más de 30 venezolanos, cientos de heridos, 1400 detenciones arbitrarias.”, comentó Capriles.



También, hizo alusión a las privaciones de libertad que se han realizado en los últimos días en Venezuela sin tener un proceso adecuado.



Se refirió al dolor que han pasado miles de venezolanos por la muerte de sus familiares, diciendo que “nosotros no vamos a permitir que el odio que tienen esos funcionarios, están completamente fuera de sí, que no les importa nada sino mantenerse en el poder a costillas de la destrucción del país”, concluyó.



El Gob Capriles "La oposición está más fuerte q nunca , y no dividida como cree el papa @Pontifex_es hay que actualizarle la información " pic.twitter.com/5J7PYD9UQn — Oliver Fernández (@oliverandresfz) April 30, 2017

