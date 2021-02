“No quiero violencia”: Yaku Pérez, candidato presidencial en Ecuador que denunció fraude

El candidato Yaku Pérez, postulado a la Presidencia de Ecuador por el movimiento indígena Pachakutik, habló en Mañanas BLU sobre los resultados en los escrutinios de las elecciones que sacan del balotaje, el cual sería disputado por el delfín del expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz, y el exbanquero derechista Guillermo Lasso.

“No tengo apasionamientos por la Presidencia, yo no quiero violencia, no quiero que se dé un octubre similar, no quiero contribuir a un derramamiento de sangre, prefiero quedarme en casa”, declaró Pérez al hacer referencia a la violencia generada en 2019 en Ecuador.

Hasta este miércoles en la noche, con el reporte del 99,9% de las actas electorales, Lasso había tomado la delantera y ocupaba el segundo lugar en los comicios, dejando en tercer lugar a Pérez, que de esta forma quedaría marginado del balotaje o segunda ronda.

Yaku Pérez aseguró que la única manera en que confiaría en los resultados es si se adelanta un reconteo total en el país.

"Ahora que se identificó el fraude, circularon millones. Eso no va a cambiar, la única forma de cambiar es con un reconteo en 6 provincias”, indicó.

“El responsable es el CNE, es un organismo inconsistente”, agregó.

Escuche a Yaku Pérez en entrevista con Mañanas BLU: