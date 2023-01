No sabemos si viene como testigo o acusado: abogada de militar colombiano trasladado a Miami

El capitán Germán Rivera, señalado como uno de los presuntos responsables del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise , fue trasladado desde Puerto Príncipe hacia Miami junto a otros tres norteamericanos que también son señalados como presuntos responsables del hecho.

Blu Radio habló con Sondra Macollins, quien es la abogada del capitán Rivera y se encuentra en Miami, explicó que la situación jurídica del exmilitar aún no es del todo clara.

"Puede ser que venga a enfrentar cargos y que pueda acceder a un juicio con todas las garantías procesales, que me parece perfecto, y pues estando aquí ya puede hablar y puede explicar todo lo que pasó, pero no sabemos si viene en calidad de testigo o calidad de acusado porque no tenemos forma de saber qué está pasando en Haití", dijo.

El magnicidio del presidente Moise se presentó en julio del año 2021 y desde entonces 18 militares se encuentran detenidos en ese país pues fueron capturados en medio de estos hechos. Los otros 17 militares siguen en Haití.

"Mañana estarán frente al juez, como corresponde, para determinar si aceptan cargos o van a juicio y se les asignarán los abogados para que los defiendan. Nosotros tenemos 18 colombianos ahí y no sabemos en qué va el caso, tuvimos un abogado de oficio, tuvo que renunciar por amenazas y bueno ya es hora de que el Gobierno colombiano se ponga al frente ya que los Estados Unidos está ahí pendiente, para que unamos fuerzas y podamos sacar adelante la verdad del caso y lograr que en buena fe nos enteremos qué fue lo que realmente pasó", explicó Macollins.

