No tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito: Álex Saab

La esposa del empresario Álex Saab que fue extraditado a Estados Unidos por presunto lavado de activos, denunció torturas y violación a sus derechos humanos y responsabilizó al Gobierno estadounidense por su integridad en la prisión a la que será llevado.

“En nombre de mis hijos y mío, Camila Saab, quiero denunciar un segundo secuestro a mi esposo Álex Saab con la complicidad del Gobierno de Cabo Verde junto a los Estados Unidos”, dijo Camila Saab en un acto que se realizó en defensa del empresario.

“Ocurrió cobardemente, a la espalda de los abogados y de nosotros, nos enteramos por su hermana, los guardias de Cabo Verde le dijeron a ella, aceleraron su extradición”, agregó.

Además, leyó una carta de su esposo en la que Saab asegura que no tiene nada que colaborar con Estados Unidos y que no ha cometido ningún delito, “fui secuestrado sin orden de arresto por Cabo Verde en junio del 2020, no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos, dejo claro que no soy suicida por si me asesinan y dicen que me suicidé”, dice la carta.

Se espera que Alex Saab haga su primera comparecencia ante el tribunal el lunes 18 de octubre a la 1:00 p.m. ante el juez federal John J. O’Sullivan del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según anunció en un comunicado Nicole Navas Oxman, portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

