En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Nuevo incendio se registra en un hotel de lujo en los Alpes; bomberos tratan de apagar las llamas

Nuevo incendio se registra en un hotel de lujo en los Alpes; bomberos tratan de apagar las llamas

El incendio, cuyo origen aún se desconoce, se declaró el martes por la noche sobre las 7 de la noche hora local en el ático del hotel de cinco estrellas Grandes Alpes en Courchevel, según la prefectura de Saboya.

Publicidad

Publicidad

Publicidad