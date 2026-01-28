En vivo
Opinión  / Desaparecieron la prudencia y la mesura en el discurso de Petro a una semana del encuentro con Trump

Desaparecieron la prudencia y la mesura en el discurso de Petro a una semana del encuentro con Trump

Mientras el presidente Petro en Bogotá lanzaba dardos al presidente Trump y afirmaba que el dictador Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos, los funcionarios diplomáticos siguen preparando la visita de la próxima semana, incluso con funcionarios de la Casa Blanca, buscando la posibilidad de garantizar el éxito de la reunión.

