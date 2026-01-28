En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con chats y llamadas vinculan a hermano de Daniel Quintero en escándalo del Área Metropolitana

Con chats y llamadas vinculan a hermano de Daniel Quintero en escándalo del Área Metropolitana

Según la Fiscalía durante el tiempo de administración de Juan David Palacio Cardona, se tuvo reuniones y coordinaciones para el direccionamiento y la distribución de contratos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad