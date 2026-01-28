Gobierno no giró pago para 29.000 docentes de Bogotá: “El ministro miente”, dice Alcaldía

Una grave alerta lanzó la Secretaría de Educación de Bogotá al confirmar que cerca de 29.000 docentes del Distrito no recibirán su salario correspondiente al mes de enero debido al incumplimiento en el giro de recursos por parte del Gobierno Nacional. Así lo denunció la secretaria de Educación, Isabel Segovia, en entrevista con Mañanas Blu, quien aseguró que el Ministerio de Educación no realizó la transferencia a tiempo del componente del Sistema General de Participaciones (SGP), que garantiza el pago de la nómina magisterial.

“Hasta ayer no habíamos recibido la plata del Ministerio de Hacienda, que es quien finalmente transfiere los recursos. Bogotá no puede asumir una carga de más de 200 mil millones de pesos”, explicó Segovia, precisando que solo fue posible cubrir el salario de 4.000 maestros con fondos distritales propios.

De acuerdo con la funcionaria, la ciudad tiene un acuerdo de más de dos décadas con el Gobierno Nacional que establece que los giros se hacen entre el 20 y el 21 de cada mes para permitir que el Distrito pague la nómina tres días hábiles antes del cierre de mes. Sin embargo, este cronograma no se cumplió en enero de 2026, generando incertidumbre entre los educadores y sus familias.



“El ministro miente”: Segovia denuncia incumplimiento

El pronunciamiento de Segovia surgió luego de que el ministro de Educación, Daniel Rojas, afirmara que los recursos “han sido girados dentro de los tiempos establecidos por la ley” y que no existe ninguna retención de la nómina docente. La secretaria respondió con firmeza:

“El ministro está mintiendo. La plata no ha llegado. No hay ninguna confirmación del giro y eso es un hecho”.

Segovia señaló que Bogotá advirtió oportunamente esta situación desde septiembre de 2025, mediante una carta enviada al Ministerio de Educación, en la que se alertaba sobre retrasos similares. “El año pasado ya habíamos tenido incidentes parecidos, que alcanzamos a resolver porque la plata llegó a último minuto. Esta vez se venció el plazo”, puntualizó.



Fuentes internas en el Ministerio de Hacienda habrían informado, según la secretaria, que los recursos podrían ser desembolsados “a más tardar el jueves 29 de enero”, situación que aún mantiene en vilo el pago correspondiente a más de 200 mil millones de pesos para los maestros de la capital.



Posible crisis de caja en el Gobierno Nacional

Aunque Segovia afirmó que el incumplimiento se debe principalmente a un “descuido administrativo”, reconoció que puede existir “alguna problemática de caja” derivada de la situación financiera del Gobierno Nacional. Durante las últimas semanas, diversos reportes han advertido retrasos en los pagos a contratistas y entidades públicas, lo que refuerza la hipótesis de una tensión fiscal al inicio del año.

“Sabemos que tuvieron problemas administrativos, que no hay mala intención, pero sí un incumplimiento. No hay explicación para decir que todo está al día cuando no lo está”, puntualizó Segovia, insistiendo en que este tipo de retrasos “rompe con un acuerdo histórico” y afecta la confianza entre Nación y Distrito.



Reacción del magisterio y diferencias políticas

El incidente también generó polémica entre la Asociación Distrital de Educadores (ADE) y la Secretaría de Educación de Bogotá. El sindicato emitió un comunicado en el que desmintió la versión del Distrito, acusando a la administración local de tergiversar la información. Frente a ello, Segovia respondió que la postura del sindicato responde a afinidades políticas con el Gobierno Nacional.

“Es increíble que no defiendan a los docentes que no están recibiendo su salario. Aquí a la gente se le olvida para quién trabaja”, dijo la secretaria, recordando que ha mantenido una relación tensa con la ADE por sus medidas para garantizar el tiempo escolar efectivo. “Los niños en el sector oficial pierden un año completo de clases por paros y manifestaciones. Nuestro deber es proteger su derecho al aprendizaje”, añadió.



¿Cuándo recibirán el pago los maestros?

La Secretaría de Educación anunció que el pago a los 4.000 docentes financiados con recursos distritales se realizará este miércoles 28 de enero, mientras que el resto de la nómina se girará un día hábil después de que la Nación efectúe la transferencia.

“Esperamos que los recursos lleguen hoy o mañana, para poder pagar el viernes a más tardar. Estamos corriendo para que los maestros reciban su salario antes de finalizar la semana”, aseguró Segovia.

