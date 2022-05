“Nuevo presidente colombiano debe desconocer a Maduro”: opositor venezolano

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa consideró que el nuevo mandatario de Colombia, que será electo este domingo, debe mantener las políticas de desconocimiento al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de apoyo a los migrantes y refugiados.

"El próximo presidente de Colombia debe continuar la solidaria política migratoria hacia los migrantes y refugiados venezolanos, seguir liderando los esfuerzos para lograr la democracia y la libertad en Venezuela y en toda la región y no debe reconocer al usurpador Nicolás Maduro, ya que, mientras esto ocurra, no habrá paz en Colombia ni en Latinoamérica", aseguró el dirigente.

En un comunicado de prensa, el antichavista insistió en que Colombia "debe liderar" la presión internacional contra el mandatario venezolano para lograr "que libere a los presos políticos, se comprometa a una solución negociada en México y otorgue condiciones para elecciones libres”.

En este sentido, recordó los lazos de hermandad entre ambas naciones y aseveró que el país vecino ha sido quien más padece las consecuencias de la crisis venezolana.

"Colombia busca la paz, Venezuela recuperar su democracia y libertad. No habrá paz en Colombia, mientras haya dictadura en Venezuela. No habrá seguridad en Colombia, mientras los grupos armados se refugien en Venezuela. No habrá desarrollo en Colombia, mientras migrantes y refugiados venezolanos tengan que huir de Venezuela hacia el otro lado de la frontera”, aseveró Guanipa.

Aseguró que el apoyo de Colombia para "recuperar la democracia y la libertad" en Venezuela debe sostenerse, "independientemente de los colores, el programa o el partido que represente", quien resulte ganador en las elecciones presidenciales.

Asimismo, agradeció "la solidaria política migratoria" que, aseguró han establecido los dos últimos mandatarios colombianos y recordó que "más de 1,8 millones (de venezolanos) están en Colombia" y que el Estatuto de Protección Temporal aprobado por el presidente saliente, Iván Duque, "cambió y mejoró la vida de estos migrantes".

Los colombianos irán a las urnas este domingo para elegir al próximo presidente, decisión para la cual las encuestas dan como favorito a Gustavo Petro, del Pacto Histórico.

A juzgar por las encuestas, Petro no alcanzará la mitad más uno de los votos para ganar en primera vuelta, lo que llevaría la decisión a una segunda ronda el 19 de junio bien sea con Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández, que le siguen en los sondeos.