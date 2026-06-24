"Nunca habíamos sentido algo así": corresponsal relata lo que vivió tras terremoto en Venezuela

"Nunca habíamos sentido algo así": corresponsal relata los momentos de angustia tras terremoto de 7,5 en Venezuela. Los segundos posteriores a un terremoto suelen quedar grabados en la memoria de quienes lo viven.

Eso fue precisamente lo que vivieron millones de venezolanos tras el fuerte sismo de magnitud 7,5 que sacudió al país y dejó escenas de angustia en varias regiones.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Saúl Noriega, corresponsal de Noticias Caracol en Caracas, quien describió cómo se vivió el movimiento telúrico en la capital venezolana y aseguró que nunca había experimentado algo similar.

"Nunca habíamos sentido algo así"

En entrevista con Blu Radio, Noriega relató que el terremoto tuvo una duración de entre 10 y 20 segundos, un tiempo que para muchos pareció interminable debido a la intensidad del movimiento.

"Ha sido un movimiento que se ha sentido como nunca, incluso en mis 42 años", expresó el periodista, quien además aseguró que varios vecinos compartían la misma impresión sobre la magnitud del fenómeno.

Según explicó, inmediatamente después del sismo comenzaron a registrarse fallas en diferentes servicios básicos, entre ellos el suministro de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones. Aunque algunas conexiones empezaron a restablecerse horas después, las interrupciones continuaban afectando a varias zonas.

Terremoto en Venezuela: videos muestran edificios colapsados y graves daños estructurales Foto: captura de video

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Personas permanecen en las calles por temor

El corresponsal indicó que una de las imágenes más comunes en Caracas era la presencia masiva de ciudadanos en las calles. Muchas familias decidieron salir de sus viviendas como medida preventiva ante el temor de nuevas réplicas o posibles daños estructurales.

"Muchos han sacado sus vehículos de los estacionamientos esperando por cualquier cosa", relató Noriega, al describir el ambiente de incertidumbre que se vivía en distintos sectores de la ciudad.

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De acuerdo con la información recopilada por el periodista, algunas de las afectaciones más graves se registraron en zonas de Caracas y sus alrededores.

Noriega informó que en el municipio Baruta una vivienda colapsó por completo. Según el reporte entregado por las autoridades locales, varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros, aunque equipos de emergencia lograron rescatar a algunas de ellas con vida.

También mencionó daños importantes en sectores de Miranda, especialmente en Los Palos Grandes, una zona reconocida históricamente por su actividad sísmica. Allí se reportó el colapso de varios edificios.

"Es impresionante ver un edificio por el que uno transitaba hace algunas semanas y que hoy está totalmente en el piso, entre ruinas", comentó.

Así se vivió el fuerte temblor hoy en Venezuela // Foto: redes sociales

Otras regiones también reportan daños

Además de Caracas, comenzaron a conocerse reportes de afectaciones en La Guaira, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Aunque se informó sobre algunos daños en la infraestructura, el corresponsal aclaró que todavía no existía información oficial sobre posibles suspensiones de operaciones aéreas.

Asimismo, las autoridades y ciudadanos reportaron afectaciones en estados como Carabobo y Falcón, siendo la localidad de Morón una de las que, preliminarmente, habría resultado más impactada por el terremoto.

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Luego del sismo, las autoridades venezolanas seguen realizando inspecciones para determinar el alcance real de las afectaciones. Debido a las dificultades en las comunicaciones y a la magnitud del evento.

