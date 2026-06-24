Tras fuerte sismo de 7,5 en Venezuela, descartan amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana

Un fuerte sismo de 7,5 ocurrido en la tarde de este miércoles 24 de junio cerca de la costa de Venezuela generó preocupación entre habitantes de varios países del Caribe.

El movimiento sísmico ocurrió sobre las 5:05 de la tarde cerca de la costa de Venezuela. Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano reportó una magnitud de 7,0 (inicialmente) y una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros, lo que llevó a un seguimiento especial del evento.

Sin embargo, las autoridades colombianas enviaron un mensaje de tranquilidad al confirmar que no existe riesgo de tsunami para las costas del país.

La información fue entregada pocos minutos después del movimiento telúrico, que fue percibido en diferentes zonas de la región y llevó a las entidades de monitoreo a activar los protocolos de verificación correspondientes.



Autoridades descartan riesgo para Colombia

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y con base en los análisis hechos por la Dirección General Marítima (Dimar), no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana tras el sismo registrado en territorio venezolano.

Publicidad

A través de sus canales oficiales, la UNGRD informó que la evaluación técnica descartó cualquier peligro de tsunami para el territorio colombiano, por lo que no se requieren evacuaciones ni medidas extraordinarias en las zonas costeras del Caribe.

De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa Caribe colombiana tras el sismo de magnitud 7,1 registrado a las 5:05 p. m. (hora de Colombia) en la costa de Venezuela. #SNDATColombia pic.twitter.com/rsUmZCXTxS — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 24, 2026

¿Por qué se evalúa el riesgo de tsunami después de un sismo?

De acuerdo con las autoridades, no todos los terremotos generan tsunamis. Para que ocurra este fenómeno, generalmente se necesita un sismo de gran magnitud que produzca un desplazamiento significativo del fondo marino, provocando el movimiento de grandes volúmenes de agua.

Publicidad

Por esta razón, cada vez que ocurre un temblor fuerte en áreas cercanas al mar, las autoridades especializadas realizan análisis rápidos para determinar si existe algún riesgo para las costas de los países cercanos.

En este caso, los estudios hechos por las entidades concluyeron que el sismo no representa una amenaza para la costa Caribe colombiana.

Aunque la posibilidad de un tsunami fue descartada, las autoridades mantienen el seguimiento del evento sísmico y de cualquier información adicional que pueda surgir en las próximas horas.