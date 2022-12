Obama acabó con la política de "pies secos/pies mojados" para cubanos

El Gobierno de Barack Obama puso hoy fin a la política de "pies secos/pies mojados", que permitía a los cubanos la posibilidad de obtener la residencia permanente un año después de llegar a Estados Unidos incluso si lo hacen ilegalmente, siempre que lograran tocar tierra en el país.

Según adelantó a Efe un funcionario de la Administración de Obama, la medida, que se hará oficial hoy, pone fin de forma inmediata a la política adoptada en 1995 y que devuelve a Cuba a los cubanos que intercepta en el mar ("pies mojados"), pero admite en EE.UU. a los que logran tocar tierra ("pies secos").

El fin de esa política era un reclamo que mantenía desde hace mucho tiempo el Gobierno de Cuba para avanzar en la política de normalización de las relaciones bilaterales que los viejos enemigos comenzaron en diciembre de 2014.

La política es una enmienda a la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que otorga autoridad al Secretario de Justicia de EE.UU. para permitir que los cubanos que han entrado en el país, tanto legal como ilegalmente, obtengan la residencia permanente un año después de su llegada.

Aunque solo el Congreso puede acabar con esa ley, se trata de una legislación que da mucha flexibilidad al secretario de Justicia para aplicarla, por lo que no está claro aún cómo pretende manejar la situación el Gobierno de Obama.

El cambio en esta política se produce solo una semana antes de que Obama ceda el poder el próximo 20 de enero al presidente electo, Donald Trump, quien ha amenazado con poner fin al restablecimiento diplomático iniciado por Obama a no ser que el Gobierno cubano firme con él "un acuerdo mejor".

Obama y el presidente cubano, Raúl Castro, anunciaron el 17 de diciembre de 2014 un histórico deshielo para poner fin a medio siglo de enemistad y hostilidades.

Ese restablecimiento de relaciones se materializó con la reapertura el 20 de julio de 2015 de embajadas en Washington y La Habana y con la visita a la isla en marzo pasado de Obama, que se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar Cuba en 88 años.

Escuche en este audio más información sobre:

-La ONU aceptó la invitación del Gobierno colombiano de ayudar en la conformación del Tribunal Especial de Paz.

-Los familiares de la mujer que resultó muerta en el enfrentamiento entre facciones de las FARC en Caquetá aseguran que ella no estaba en armas y que no hubo no se trató de un combate sino de un asesinato.

-El gobernador de Arauca advirtió que la implementación de los acuerdos está en riesgo en esta zona del país, por la presencia del ELN.

-El recaudo de impuestos quedó $4 billones de pesos por debajo de la meta del gobierno para 2016.

-La oposición venezolana asegura que las razones de detención del diputado Gilber Caro fueron creadas por el Gobierno y que este y otros hechos ratifican la persecución política que pone en peligro a los políticos opositores, la misma que incrementó desde que el Presidente Nicolás Maduro nombró como vicepresidente a Tareck El Aissami.

-En Italia la Juventus ya conoció su próximo rival en la Copa Italia.

-Desde el Concejo de Bogotá citaron al Alcalde, Enrique Peñalosa, para que explique ante el cabildo cómo se va a ejecutar la medida de pico y placa para los vehículos particulares este año.

-La Secretaría de Educación fue el sector social con la inversión más alta del Distrito en 2016. Ejecutó el 99.6% del presupuesto; la cifra más alta de los últimos 7 años.Enviado en:17:05