Oposición critica a Peña Nieto por "error político" de reunirse con Donald Trump

Las principales figuras de la oposición mexicana criticaron la reunión que tendrá lugar este miércoles en la Ciudad de México entre el presidente Enrique Peña Nieto, y el candidato republicano a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, por ser un "error político" que alimenta los intereses del magnate.



"Enrique Peña Nieto comete un grave error político al dejarse utilizar y servir a los intereses electorales de Donald Trump", destacó el grupo parlamentario del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado en un boletín.



Según señaló el escrito, Donald Trump "ha insultado y denigrado a los mexicanos", y ha "encabezado una campaña de odio" en contra del país y sus ciudadanos.



Por ello, el grupo parlamentario "repudia" la visita de este "mentiroso antimexicano", que entre sus propuestas planea construir un muro entre ambas naciones y hacer que México pague por él, y dijo que algunos inmigrantes mexicanos en EE.UU. son "violadores" que traen "drogas y crimen".



"Le decimos a Donald Trump que su presencia en México no es grata", apuntaron desde el PRD, que concluyeron su mensaje pidiendo a Peña Nieto que "considere los sentimientos de la sociedad y la alta investidura de su cargo".



Trump se reunirá de forma "privada" esta tarde en la capital mexicana con Peña Nieto, en un acto que se espera que sea en la residencia oficial de Los Pinos y que fue anunciado apenas el martes.



La aspirante a la candidatura presidencial para los comicios presidenciales mexicanos de 2018 Margarita Zavala, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), escribió a Donald Trump en Twitter: "Aunque lo hayan invitado, sepa que no es bienvenido. Los mexicanos tenemos dignidad y repudiamos su discurso de odio".



El presidente del PAN, Ricardo Anaya, recordó en un mensaje en esta red social que los mexicanos tienen "memoria y dignidad": "¿En qué cabeza cabe invitar a Donald Trump", se cuestionó.



El expresidente de México Vicente Fox (2000-2006) también fue duro con la decisión de Enrique Peña Nieto de encontrase con el multimillonario neoyorquino, y aseveró que el país "nunca confiará" en el candidato presidencial, por lo que no se debería permitir que "utilice el país para sus propios intereses".



El presidente del Senado de la República, el panista Roberto Gil, dijo que el encuentro de legitima la propuesta de "demagogia y odio" de Trump.



El intelectual Jorge Castañeda, canciller durante los primeros tres años del Gobierno de Fox, dijo hoy en Radio Fórmula que no tiene sentido reunirse con un candidato como Trump si no es para "exigirle que pida perdón".



Además, consideró este encuentro "un acto de desesperación innecesario" de Peña Nieto.