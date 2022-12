Oposición venezolana exige que se cierren centros donde ya no hay votantes

La oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pidió hoy que se cierren los centros donde ya no haya electores para iniciar conteo y exigió que se mantengan abiertos aquellos donde aún haya gente en fila para votar, pues resaltó que esto está establecido en la ley.



"Hora de cerrar el proceso de votación en centros donde no haya electores. Los centros donde haya gente en las colas deben seguir abiertos", dijo el primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.



Asimismo, el jefe de campaña de la MUD, Gerardo Blyde, dijo en rueda de presa que conforme a lo establecido en la ley vigente los centros de votación "deben cerrarse" a las 18.00 hora local (22.00 GMT) si no tienen gente en fila para votar.



"Pedimos que sea cumplido esto estrictamente", así como también solicitamos "que se mantengan abiertos todos aquellos centros que tienen ciudadanos todavía ejerciendo su derecho", agregó.



En ese sentido, Blyde indicó que todavía hay centros de votación que tienen gente en fila para sufragar, pues el proceso inició "en forma lenta".



"Comenzamos a tener un proceso normal más de una hora después de la hora de inicio por lo tanto hay varios sitios varios centros que todavía tienen electores", dijo al tiempo que resaltó que en estados como Guárico (centro) hubo personas que no pudieron votar debido a que las máquinas no funcionaron.



"Sin embargo queremos decirle que eso no va a afectar el resultado final", agregó.



La oposición ha instado a los venezolanos a quedarse en los centros de votación y acompañar a los testigos de mesa en el proceso de verificación para "proteger" los votos de las elecciones de gobernadores de este domingo, en una fase que llamó "Operación Venezuela".



Este domingo la oposición y el chavismo se midieron por las 23 gobernaciones del país en unos comicios en los que están llamados a participar poco más de 18 millones de votantes.



