Opositores venezolanos rescatados por EEUU: “Hay complicidad de varios países con régimen”

Este sábado, 24 de mayo, a las 11:00 a.m. hora Colombia empezó la rueda de prensa en la que se esperaba que los 5 opositores venezolanos liberados contaran detalles sobre cómo se llevó a cabo la operación de rescate. Sin embargo, afirmaron que por razones de seguridad no pueden dar pormenores, pues las operaciones siguen en marcha con el objetivo, no solo, de liberar presos políticos sino también a todos los venezolanos.

Los 5 opositores aprovecharon la oportunidad para agradecer a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y a todas las personas que ayudaron para que la operación fuera exitosa. Asimismo, afirmaron que al régimen le queda poco tiempo y que los esfuerzos coordinados con Estados Unidos, van a lograr la liberación de este país.

En este sentido, Pedro Urruchurtu se refirió al argumento del Gobierno Maduro en el que afirmaron que la liberación se hizo por una negociación; ante lo que recordó la política que el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene al no permitir las negociaciones con el régimen. Además, afirmó que la complicidad de muchos países aliados al régimen debe ser condenada.

Asimismo, Omar González, opositor venezolano y militante del partido VenteVenezuela, habló de los meses que estuvieron encerrados en la embajada argentina y cómo el gobierno venezolano los tenía fuertemente custodiados. “Por un costado estaba la robusta embajada de Rusia; por la parte posterior, la igualmente robusta camarada del régimen de Maduro, Corea del Norte; por el otro lado, había una residencia particular que fue expropiada y pusieron allí a grupos élites de la Policía de Maduro con francotiradores equipados con sofisticados fusiles de asalto y miras telescópicas y, además, usaban drones que monitorear nuestros movimientos a cada segundo”, contó.

Por su parte, Urruchurtu hizo también una fuerte crítica ante la complicidad y el silencio de algunos países y afirmó que estas acciones deben ser condenadas. “El fracaso de la diplomacia convencional, tiene que ver con que es que ni siquiera estos países que se suponía que tenían una cercanía ideológica o de algún tipo con el régimen fueron capaces de hacer algo. Brasil, Colombia y México prefirieron llamar a la duda en las elecciones, probablemente porque ahí puede haber complicidad o compromisos que desconocemos”, denunció.

En este sentido, Magallí Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y Edmundo González, denunció además que Tarek Williams Saab, firmó la orden de captura contra ella por ser la jefe de campaña de estos dos líderes opositores y que él ha condenado la vida de miles de Venezolanos.

También se refirieron a la reunión que sostuvieron ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que, según Urruchurtu, se ratificó la confianza en el liderazgo de Machado y González en Venezuela y, además afirmó que la estrategia de liberación de Venezuela es una estrategia coordinada.

Por último, hicieron un llamado a la comunidad internacional a que entiendan que en Venezuela ya no hay línea roja que el régimen pueda pasar porque ya las sobrepasó todas, por lo que es necesario luchar de la mano de María Corina Machado quien se encuentra en este momento en la clandestinidad, porque, según ellos, Venezuela solo puede ser libre si todos los países se unen en pro de eso.