Oppenheimer recibe Óscar a mejor película favorita

Las estrellas del cine se reunen en Hollywood este domingo para celebrar la 96ª gala de los Óscar con la exitosa "Oppenheimer", de Christopher Nolan, como película favorita.

Jimmy Kimmel, el anfitrión de la 96ª gala de los Premios de la Academia, arrancó la ceremonia haciéndole un guiño a "Barbie", la película más taquillera del año, y a la controversia en redes sociales por la falta de nominaciones de la directora y protagonista de "Barbie",Greta Gerwig yMargot Robbie, respectivamente.

"Están aplaudiendo", dijo a la audiencia compuesta por la crema y nata de Hollywood, "pero ustedes son los que no votaron por ella, por cierto. "No actúen como si no tienen nada que ver con esto", dijo Kimmel, quien regresó a su rol como animador de la fiesta por cuarta vez.

"Ryan (Gosling) y Margot, quiero que sepan que si no ganan un Óscar esta noche, ustedes ya ganaron algo más importante: la lotería genética", bromeó Kimmel.

Publicidad

Pero es "Oppenheimer", la otra media naranja del fenómeno "Barbenheimer" que inundó las salas del cine el año pasado, quien llegó a la fiesta más importante del cine como la gran favorita con 13 nominaciones, entre ellas las codiciadas mejor película y mejor director.

La combinación de un director reverenciado, un elenco impecable, éxito comercial y crítico y un tema relevante indica que "no hay ninguna razón para pronosticar otra cosa", dijo Scott Feinberg, columnista de premios de The Hollywood Reporter, a la AFP.

Publicidad

Debe llevarse los premios a mejor director y arrasar en las categorías técnicas, desde fotografía y edición, a sonido y banda sonora.

Robert Downey Jr. ya se quedó con el de actor de reparto por su rol en "Oppenheimer".

Su protagonista, Cillian Murphy, también tiene grandes chances de llevarse el Óscar a mejor actor, categoría en la que está empatado en los pronósticos con Paul Giamatti, de la comedia dramática "Los que se quedan".

Momento político

La primera estatuilla de la tarde en Hollywood fue para Da'Vine Joy Randolph, quien triunfó en la categoría a mejor actriz de reparto por su rol en "Los que se quedan", de Alexander Payne.

Publicidad

"Siempre quise ser diferente, y ahora entiendo que solo necesito ser yo misma", dijo una muy emocionada Randolph.

"Pobres criaturas", del director griego Yorgos Lanthimos, arrancó la 96ª gala con buen pie al vencer en las categorías de mejor diseño de producción, así como maquillaje y peinado -en la cual despuntaba como favorito el célebre Kazu Hiro (por "Maestro")- y en vestuario, superando a "Barbie".

Publicidad

Emma Stone, la protagonista de la surreal crónica frankestiniana, es una de las fuertes contendoras a mejor actriz, al igual que Lily Gladstone, de "Los asesinos de la luna", quien de ganar haría historia este domingo como la primera indígena estadounidense en llevarse un Óscar por actuación.

La británica "Zona de interés", el drama sobre el Holocausto de Jonathan Glazer, triunfó como mejor película internacional, dejando en el camino a "La sociedad de la nieve", del español J.A. Bayona, que aborda los dramáticos 72 días que vivieron los jóvenes de un equipo uruguayo de rugby en los Andes en 1972 cuando su avión se estrelló y fueron dados por muertos.

"Nuestra película muestra que la deshumanización lleva a lo peor", dijo Glazer al recibir la estatuilla de manos del cantante puertorriqueño Bad Bunny y Dwayne "La Roca" Johnson.

"Moldea nuestro pasado y nuestro presente", agregó en un comunicado que hizo directa referencia al conflicto en Gaza, marcando uno tono político en la fiesta del cine, cuyos alrededores registraron algunas pequeñas protestas a favor de la causa palestina.

Publicidad

Al ritmo de "Barbie"

¿Y qué pasará con "Barbie", la surreal sátira feminista lanzada el mismo fin de semana que "Oppenheimer" con más de 1.400 millones de dólares en taquilla?

Las esperanzas de la cinta están en la categoría a mejor canción donde concentra dos nominaciones.

Publicidad

"What Was I Made For", de Billie Eilish, fue la primera nominada en sonar al vivo en la gala, que aún aguarda la interpretación de la poderosa balada "I'm Just Ken", entonada por el nominado a mejor actor de reparto Ryan Gosling, en vivo en la gala del domingo.

Con Margot Robbie, quien encarnó a la famosa muñeca, nominada como productora en la categoría de mejor película, America Ferrera como mejor actriz de reparto y Greta Gerwig en el apartado de guion, el elenco y equipo de "Barbie" está bastante representado en la celebración, aunque podría dejar la gala con las manos vacías.

En materia documental, un triunfo para "20 Days In Mariupol" al mejor documental, donde también compite la chilena "La memoria infinita" de Maite Alberdi, podría traer la atención de vuelta, aunque sea de forma momentánea, a la guerra en Ucrania.

"El niño y la garza", del maestro japonés Hayao Miyazaki, se coronó como mejor película animada, derrotando a la muy popular "Spider-Man: A través del Spider-Verso", de Christopher Miller y Phil Lord.