¿Origen alienígena? El Pentágono no descarta nada en caso objetos voladores en EEUU

Lo que comenzó con el derribo de un globo chino que se había introducido sin permiso en el espacio aéreo estadounidense ha derivado en una sucesión de "objetos volantes" misteriosos y en un nuevo factor de tensión internacional. El Pentágono comenzó investigaciones.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos desconoce de momento el origen de los tres artefactos derribados en los últimos tres días en EE.UU. y Canadá y no puede confirmar aún si son chinos como lo era el globo espía abatido el pasado 4 de febrero.

China aseguró que globos estadounidenses sobrevolaron al menos diez veces el país asiático durante el último año y que es común que eso suceda. El caso es que ya sean globos o no, estos objetos se han convertido en un nuevo factor de crisis entre Estados Unidos y China.

Pero una nueva hipótesis cobró relevancia al revelarse que El Pentágono reconoció desconocer, hasta ahora, el origen de los tres artefactos derribados en los últimos tres días.

"No descartamos nada en este momento", estas fueron las palabras del general Glen VanHerck ,jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, cuando una periodista del diario The New York Times le preguntó si se ha descartado la posibilidad de que los objetos voladores derribados por el Departamento de Defensa estadounidense sean de origen alienígena o extraterrestre.

"Lo que estamos viendo son objetos muy, muy pequeños que producen una sección transversal de radar muy, muy baja", agregó

Aunque se negó a describir la forma o el tamaño de los objetos, dijo que se desplazaban muy lentamente, a la velocidad del viento.

En los últimos días se han disparado las especulaciones sobre su naturaleza. "Dejaré que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contrainteligencia lo averigüen", dijo VanHerck.

Ante esta respuesta el mundo está en vilo, pues no se sabe si la amenaza ‘espía’ proviene de China o de seres que no habitan el planeta. Lo cierto es que ya se están analizando todos los artefactos derribados para entender qué pasa con estos objetos.

