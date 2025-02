Pareja abandonó a su bebé recién nacido; video y chats los delataron

Una hombre abandonó a su bebé recién nacido en una calle de Tultitlán, Estado de México, el pasado 11 de febrero a las 7:00 de la noche.

Una cámara de seguridad captó el momento en que un joven dejó dentro de una bolsa de basura a un bebé de a penas horas de nacido, debajo de un carro, en la calle Fuente de Ópalo, en la colonia Fuentes del Valle.

En el video se puede observar como el papá del bebé se detiene junto a un vehículo, coloca la bolsa en el suelo y se aleja rápidamente del lugar.

¿Cómo está el bebé abandonado en México?

No pasó mucho tiempo cuando el llanto alertó a una familia vecina, que al percatarse de la situación, notificó a las autoridades. Minutos después llegó la ambulancia y policías, que trasladaron al pequeño a un hospital, donde lo evaluaron y determinaron que se encontraba estable.

¿Quiénes fueron los responsables de abandonar al bebé?



Horas más tarde el joven, identificado como Lucio David, de 18 años, se presentó junto a sus padres a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Según los tutores, ellos lo convencieron de entregarse tras reconocerlo en el video difundido en redes sociales.

"No voy a pagar una fianza si le dan oportunidad de llevar su proceso fuera de prisión. No lo pienso hacer porque si él no aprende de esto, cuando salga será un peor hombre. Y yo no traje al mundo un animal”, expresó la mamá de Lucio.

¿Por qué dejaron solo al bebé recién nacido en medio de la calle?

El joven dijo en su testimonio que lo hizo por "miedo", y que fue un mutuo acuerdo con su pareja. La investigación avanzó cuando se filtraron presuntos mensajes de WhatsApp entre Lucio y Diana Jaciel, pareja del hombre y madre del bebé, de 21 años, en los que discutían cómo deshacerse del recién nacido.

En las conversaciones, la mujer mostraba su desesperación y le daba opciones para cumplir su cometido. Un mensaje en particular causó conmoción.

¿Qué decían las conversaciones?

L: “Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención. Ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver ”.

”. D: “Tíralo en algún canal”.

L: “Nos sentimos mal, sé que está mal esto, pero no había otra forma, o lo teníamos o no lo teníamos.”

Conversaciones entre Luciano y Diana. Foto: X / @FUCKDMPOLICIA

Sin embargo, el pasado 12 de febrero Diana afirmó "ser una víctima de las circunstancias". En una entrevista con Milenio, relató que dio a luz de manera inesperada mientras trabajaba en una pastelería y que debido a la urgencia del momento, confió en su pareja para que llevara al recién nacido a un hospital.

“Estaba trabajando cuando me dio un dolor muy fuerte en el vientre, me dolía demasiado y entre al baño; cuando entré al baño para limpiarme vi que tenía sangre, después del sangrado fue cuando se me vino el bebé, se me vino con todo y la placenta”, dijo la mujer.

Además aseguró que no imaginó que el bebé sería abandonado, por lo que según su versión, a penas se enteró, se dirigió al Ministerio Publico a interponer una denuncia.

Pareja. Foto: X / @josuealeexis

¿Irán a la cárcel los responsables?

Por ahora la investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar las acciones legales contra los responsables, además la Fiscalía ha indicado que el caso será abordado con enfoque de género y derechos de la niñez.

Lucio por su parte podrá enfrentar cargos por tentativa de infanticidio doloso y omisión de cuidado. La Fiscalía también analiza la posibilidad de procesar a Diana, ya que los mensajes prueban su conocimiento y participación en el abandono.

El bebé permanece bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a la espera de que se defina su futuro.