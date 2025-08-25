La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó en la madrugada del pasado sábado 23 de agosto de 2025 la captura de una pareja, María Nicolasa, de 25 años, y Francisco Rea, de 26, como presuntos responsables del abandono de un bebé de cuatro meses en una silla de un parque municipal.

El hallazgo del menor ocurrió en la avenida Jalisco, después de que operadores del Centro de Comando y Control recibieran un reporte. Al llegar al lugar, los policías escucharon el llanto de un bebé y lo encontraron sobre la acera, envuelto en una cobija blanca y azul.

Según señaló la SSC, el cuerpo del menor se sentía helado, por lo que un uniformado lo tuvo que arropar con su chaqueta.

Los policías fueron rápidamente a una tienda cercana a comprar ropa, cobijas, un tetero y leche para el bebé, que estaba con un pañal.

Pareja es señalada de abandonar a un bebé recién nacido en un parque: autoridades investigan Foto: redes sociales

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja mexicana llegaron al lugar y diagnosticaron al pequeño con un ligero grado de hipotermia. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Cámaras de seguridad de la zona ayudaron a dar con los presuntos responsables de este cruel hecho. Las grabaciones permitieron identificar a una mujer que, momentos antes del hallazgo, caminaba nerviosa en el área con un bebé en brazos.

SIN CORAZÓN! Quien o quienes hayan abandonado a un recién nacido en ⁦@AlcaldiaMHmx⁩, los policías de ⁦@SSC_CDMX⁩ lo encontraron en una banqueta y lo arroparon, ya se busca a los responsables pic.twitter.com/tCl8y4705S — @ELPOLICIA (@ELPOLICIA8) August 24, 2025

Publicidad

La imágenes mostraron que la mujer iba acompañada por un hombre. Dejó al bebé en la vía pública y ambos huyeron al interior del metro de la ciudad.

No pasaron muchas horas luego del análisis cuando la mujer fue localizada llevando la misma ropa que en las grabaciones, en compañía del sujeto. Durante la entrevista, ambos admitieron haber abandonado al bebé.

Pareja es señalada de abandonar a un bebé recién nacido en un parque: autoridades investigan Foto: redes sociales

La pareja fue puesta a disposición de las autoridades. Mientras avanzan las investigaciones, será el Ministerio Público quien determine su condena por abandono de menor. La comunidad del sector exige una pena ejemplar para los sujetos.