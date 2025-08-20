Pareja escondió cadáver de su amigo por más de un año para cobrar su pensión

Una pareja residente en Lakewood, un suburbio al este de Denver (Colorado), fue arrestada tras descubrirse que mantenía oculto en su apartamento el cuerpo sin vida de un amigo desde finales de 2023, con el objetivo de seguir recibiendo su pensión, según informó el Departamento de Policía local.

La orden de arresto, difundida este martes, señala que James Agnew, de 55 años, y Suzanne Agnew, de 57 años, escondieron el cadáver de James Francis O’Neill, de 64 años, quien habría muerto entre el 10 y el 20 de diciembre de 2023 por causas naturales. El cuerpo fue hallado debajo de un colchón inflable, sin ningún tipo de preservación, lo que permitió que los ocho perros chihuahua de la pareja mordieran los restos.

Los acusados admitieron a los investigadores que decidieron no reportar el fallecimiento para que el Seguro Social continuara depositando en la cuenta del difunto una pensión de aproximadamente 1.000 dólares mensuales. Durante un año y medio lograron apropiarse de esos fondos.

La investigación se inició tras la denuncia de un hermano de la víctima, quien alertó a la Policía en junio pasado porque había perdido contacto con él. Finalmente, el 3 de julio, agentes lograron ingresar a la vivienda con una orden judicial y descubrieron el macabro escenario.

James y Suzanne Agnew enfrentan cargos por abuso y manipulación de un cadáver, robo y uso no autorizado de dispositivos financieros. Si son hallados culpables, podrían recibir penas de hasta 10 años de prisión y multas de 10.000 dólares.

El caso recuerda otros episodios de abuso de cadáveres con fines económicos ocurridos en Estados Unidos, como el reciente escándalo en una funeraria de Colorado donde se hallaron casi 190 cuerpos en descomposición, o el caso de 2000 en Texas, cuando un hombre vivió con los cuerpos de sus padres mientras cobraba sus beneficios de la Seguridad Social.