Pareja murió al caer por un acantilado mientras tenía relaciones en carro en un mirador

En la madrugada del pasado lunes en Venda Nova do Imigrante, estado de Espírito Santo (Brasil), una pareja murió luego de que el vehículo en el que se encontraba cayera por un acantilado de casi 400 metros de altura.

El hecho tuvo lugar en una zona conocida por sus vistas panorámicas y la práctica de vuelo libre. Las autoridades identificaron a las víctimas como Marcone da Silva Cardoso, de 26 años, y Adriana Machado Ribeiro, de 42 años. Ambos habían asistido a una fiesta en el municipio de Castelo y, al regresar, se detuvieron en el mirador.

Los investigadores manejan la hipótesis de que la pareja buscaba un momento de privacidad dentro del automóvil. El vehículo habría estado estacionado muy cerca del borde del precipicio cuando, por razones que aún se desconocen, comenzó a desplazarse hasta precipitarse al vacío. Durante la caída, impactó contra una roca, lo que provocó que las víctimas salieran expulsadas. Sus cuerpos fueron encontrados sin ropa y a varios metros del auto, que quedó completamente destruido.

Pareja murió al caer por un acantilado en Brasil Foto: redes sociales

Un residente de la zona fue quien dio aviso a las autoridades tras escuchar un fuerte ruido alrededor de las 2:20 de la madrugada. Debido a la oscuridad, no pudo distinguir lo ocurrido en ese momento. Horas después, equipos de rescate localizaron los restos del vehículo y a la pareja sin vida en la base del paredón.

Machado Ribeiro trabajaba en una panadería y era madre de dos hijos de una relación anterior. Llevaba medio año de relación con Cardoso, quien se desempeñaba como maquinista. Los cuerpos fueron llevados a la morgue local para los exámenes forenses antes de ser entregados a sus familias.

