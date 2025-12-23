Partido de fútbol terminó en riña que dejó varios estudiantes lesionados

Un partido de fútbol entre estudiantes terminó en una violenta confrontación que dejó a varios jóvenes con lesiones, hecho que generó preocupación en la comunidad educativa de Quito, en Ecuador, tras la circulación de un video en redes sociales donde se observa la riña.

De acuerdo con información oficial del Ministerio de Educación, el incidente ocurrió en un espacio externo a una unidad educativa fiscal ubicada en el norte de la capital. La entidad, a través de la Subsecretaría de Educación, Deporte y Cultura de Quito, indicó que una vez se tuvo conocimiento de lo sucedido se activaron de forma inmediata los protocolos previstos para casos de presunta violencia entre estudiantes.

Como parte de las acciones iniciales, las directivas del plantel sostuvieron reuniones con los representantes legales tanto de los alumnos señalados como posibles víctimas como de quienes habrían participado como agresores. Además, se pusieron en marcha planes de contingencia orientados a garantizar la continuidad del proceso educativo y a brindar acompañamiento emocional y apoyo psicosocial a los jóvenes involucrados.

Entre las medidas preventivas adoptadas, las autoridades dispusieron la separación de los presuntos agresores y las presuntas víctimas, con el fin de evitar nuevos enfrentamientos y proteger la integridad física y emocional de los estudiantes.



Riña deja estudiantes heridos luego de un partido de fútbol en el norte de Quito. pic.twitter.com/rSLUd9nPnA — Metro Ecuador (@MetroEcuador) December 23, 2025

La Subsecretaría de Educación confirmó además que el caso fue remitido a la Fiscalía General del Estado, instancia que adelanta las investigaciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Finalmente, el Ministerio de Educación reiteró su postura de cero tolerancia frente a cualquier manifestación de violencia, tanto dentro como fuera de los entornos escolares, y aseguró que se mantendrá atento al avance del proceso judicial y a las acciones necesarias para salvaguardar el bienestar de la comunidad estudiantil.