Pasajero ataca gravemente a conductor de plataforma por insólita razón: quedó en video

Un viaje solicitado por plataforma que parecía completamente normal terminó en una brutal escena de violencia cuando un conductor de aplicación fue sorprendido por uno de sus pasajeros, quien desató un feroz ataque armado con un machete al descubrir que dentro del vehículo había una cámara de seguridad.

El hecho quedó grabado y las impactantes imágenes ya circulan ampliamente en redes sociales.

El incidente ocurrió en el municipio de Toledo, en el estado de Paraná, al sur de Brasil. Allí, el agresor viajaba junto a dos jóvenes, al parecer sus hijas, cuando notó el dispositivo ubicado en el espejo retrovisor.

En la grabación se observa cómo una de las jóvenes señala la cámara y, segundos después, ambas mujeres descienden del automóvil, dejando al hombre solo con el conductor.



Lejos de calmarse, el pasajero inicia una discusión con el chofer y, en un momento de tensión, saca de su espalda un machete que mantenía oculto. De inmediato comienza a lanzar violentos golpes, provocando varios cortes al conductor, quien intenta defenderse sin éxito.

Este es el video de la agresión

En medio del ataque, el hombre incluso trata de sujetarle un brazo, aparentemente para herirlo de manera más grave.

Publicidad

Aunque por instantes parece detenerse, el agresor retoma la agresión y continúa propinando machetazos, ocasionando heridas en diferentes partes del cuerpo, incluso en el rostro de la víctima.

Finalmente, tras varios minutos de terror, el atacante abandona el vehículo y se aleja del lugar, dejando al conductor ensangrentado.

Según versiones de medios locales el conductor sobrevivió y recibió atención médica por las múltiples lesiones. El caso ha generado indignación y preocupación entre los usuarios de plataformas de transporte, no solo por la violencia del ataque, sino por el insólito motivo que lo desató: la simple presencia de una cámara de seguridad.