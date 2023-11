Patricia Bullrich en Mañanas Blu: “Petro no estuvo a la altura de presidente al trinar sobre Milei”

Patricia Bullrich, líder del movimiento Juntos por el Cambio y excandidata presidencial argentina, conversó en una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales sobre su apoyo a Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones y el futuro papel de su movimiento en el gobierno.

Entre los temas a los que refirió está el mensaje del presidente Gustavo Petro en X en donde manifestó que el domingo fue un día triste para América Latina.

Bullrich invitó al presidente colombiano a no dejarse afectar por declaraciones agresivas y manifestó que el trino no estuvo a la altura de un presidente.

“Me pareció un poco pasado de tono el tuit del presidente colombiano, con todo respeto a los colombianos. El presidente no estuvo a la altura de un presidente que tiene que saludar al presidente de la Argentina electo. Catalogándolo, diciendo que había ganado la ultraderecha, me parece que es una politización que la relación entre Argentina y Colombia no tiene que tener”, dijo.

Asimismo, indicó que Colombia y Argentina han mantenido una relación de amistad durante años y eso se debe mantener.

Bullrich, quien fue candidata presidencial en la primera vuelta, destacó la importancia de la decisión de apoyar a Milei tras quedar fuera del ballotage. La excandidata presidencial explicó que esta unión de fuerzas políticas fue fundamental para el éxito en la segunda vuelta, destacando que el voto en blanco fue mínimo, lo que demostró un respaldo masivo a Milei.

"Decidimos apoyar a Javier Milei, algo bastante inédito aquí en Argentina, que nunca había pasado, y que dio resultado", afirmó la líder política.

A la pregunta sobre el papel futuro de Juntos por el Cambio en el gobierno de Milei, Bullrich señaló que, en primer lugar, deberá llevarse a cabo un debate político dentro de la coalición. Destacó el músculo político que representa Juntos por el Cambio y su disposición a colaborar en función de las necesidades planteadas por el nuevo gobierno.

Bullrich también abordó la necesidad de ordenar la Argentina y destacó la importancia de pasar de un modelo de privilegios a un capitalismo liberal, donde el mérito y el esfuerzo sean los pilares fundamentales. Subrayó la tarea de lograr estabilidad en las inversiones y el crecimiento económico.

“Cuando uno las mira son escandalosas, privilegios, subsidios a sectores que no tienen que estar subsidiados, pero la idea no es dejar desamparada a la gente que viene con subsidios. Hay algunos que son mentirosos, que son falsos, bueno, por supuesto que todo aquello que es producto de un sistema corrupto. Lo que pasa es que está tan deformado todo que uno ya no sabe qué es lo que ayuda y qué es lo que realmente es parte de un sistema de prebendas”, indicó

La líder política respondió a las críticas sobre la propuesta de Milei de recortar el gasto público en un 15%, asegurando que el objetivo es revisar partidas presupuestarias que reflejen privilegios y corrupción, sin dejar desamparada a la población que realmente necesita asistencia.