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Perú se encamina a segunda vuelta entre derechista Fujimori y ultraderechista López Aliaga

De acuerdo a un conteo rápido de 1.500 actas realizado por la encuestadora Datum, Fujimori obtiene el primer lugar con el 16,8 % de votos válidos, seguido de López Aliaga (12,9 %) y del centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 11,4 %, único que podría poner en jaque la segunda plaza del empresario admirador de Donald Trump.

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