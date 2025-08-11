Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Pese a tensión diplomática, Perú condena violencia y envía condolencias por muerte de Miguel Uribe

Pese a tensión diplomática, Perú condena violencia y envía condolencias por muerte de Miguel Uribe

Desde el día del atentado, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas en la Fundación Santa Fe de Bogotá y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

Miguel Uribe (2).jpg
Miguel Uribe //
Foto: Facebook Miguel Uribe
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 11, 2025 09:52 a. m.

El Gobierno de Perú lamentó este lunes profundamente la muerte del senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a consecuencia del atentado sufrido en junio pasado, y reiteró su más firme condena a todo acto de violencia o intimidación política.

En un mensaje compartido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la red social X, el Ejecutivo peruano hizo llegar sus condolencias a los familiares, amigos y correligionarios de Uribe Turbay.

"El Perú reitera su más firme condena a todo acto de violencia o intimidación política que atente contra el derecho del libre ejercicio de participación en democracia y el respeto al Estado de derecho en la región", manifestó.

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado el 7 de junio pasado mientras participaba en un mitin político en Bogotá. Desde entonces permanecía ingresado en la Fundación Santa Fe, donde falleció a la 01:56 de la madrugada (6:56 GMT) de este lunes.

La muerte del senador y precandidato presidencial colombiano, ocurrida la madrugada de este lunes tras más de dos meses de hospitalización por heridas sufridas en un atentado, ha desatado un profundo pesar y mensajes de condena por parte de la clase política de su país e incluso de sus potenciales rivales para las elecciones de 2026.

