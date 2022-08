Petro como nueva cara de la izquierda podría mediar en crisis venezolana: Exministro chavista

El político y diplomático venezolano Rafael Ramírez, uno de los hombres fuertes que acompañó en el gobierno a Hugo Chávez, ve con optimismo y expectativa el Gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia, principalmente por el liderazgo que puede representar un jefe de Estado progresista.

“Creo que es un hecho extraordinario, por primera en la historia de Colombia hay un presidente progresista y yo tengo mucho optimismo, mucha expectativa. Yo manifesté mi felicitación al presidente Petro, a la vicepresidenta, porque creo que es un momento extraordinario para Colombia. Colombia merece la paz y merece un gobierno inclusivo y con justicia social, estamos muy contentos” expresó.

Para Ramírez, Petro significa, al igual que el presidente Gabriel Boric en Chile, el surgimiento de una nueva izquierda en la región y aclara que “no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Venezuela con Nicolás Maduro”.

¿Petro podría mediar en la crisis de Venezuela?

Para el exfuncionario venezolano, el presidente Gustavo Petro sí podría desempeñar un rol importante para una salida negociada a la crisis en Venezuela.

“Yo creo que sí y en el sentido de que Petro va a mostrar a los actores internacionales, la cara de una nueva izquierda, esto es muy importante para nosotros porque el pensamiento de izquierda en la región está secuestrado, bueno entre otros, por el gobierno de Maduro, hay como un chantaje (…) nosotros tenemos que demostrarle al mundo que otro socialismo es posible, otra propuesta es posible, más inclusive y respetuosa los derechos humanos y por supuesto hacer un manejo correcto a la economía”.

Para Ramírez, que siempre ha enfatizado ser chavista y no madurista, Petro tiene todos los elementos para llevar adelante un programa que sea un ejemplo a mostrar y no lo que está sucediendo con Maduro en Venezuela, panorama que califica de “desastre, pesadilla y antiejemplo”.

Sobre cómo debe manejar el Gobierno Petro el llamado de la comunidad internacional para elecciones libres y justas en Venezuela, clamor impulsado por Estados Unidos y el gobierno de Iván Duque con una ofensiva diplomática, Ramírez dice que su país necesita una salida política y agrega:

“ (…) por supuesto no soy quién para decirle cómo actuar (a Petro), pero me imagino que mantendrá y esperamos que mantenga la lucha y la presión para que las cosas en Venezuela cambien y volver a la Constitución, eso no significa injerencia en nuestros asuntos ni los asuntos en ningún país, es algo que hay que respetar, pero sabes que hay algo muy curioso que va a suceder, que es que ya Maduro no va a tener una excusa… Porque antes Maduro acusaba al presidente Duque de cualquier cosa que pasaba en el país”.

Restablecimiento relaciones Colombia y Venezuela

Rafael Ramírez agradece que el presidente Gustavo Petro tenga como prioridad el restablecimiento de las relaciones entre dos naciones hermanas, Colombia y Venezuela, una hermandad que se ve reflejada en la espada de Bolívar, presente en la posesión del domingo 7 de agosto.

Pero, aunque trabajar en el restablecimiento es un paso positivo, dice que el mandatario colombiano debe ser cuidadoso ante Nicolás Maduro.

“(…) ahora, lo que el presidente Petro tiene es que ser muy cuidadoso, es que Nicolás Maduro no lo utilice. Maduro ha utilizado a Chávez y ahora seguramente pretenderá utilizar Petro. Yo creo que el presidente Petro tiene suficiente sabiduría y conocimiento político (…)”

¿Qué pensaría Chávez de Petro como presidente?

El exministro Ramírez aclara que lo que representa Maduro en Venezuela no es chavismo y defiende el legado del fallecido presidente Hugo Chávez con quien trabajó de manera cercana.

Sobre cómo Chávez hubiera percibido el ascenso de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, dice:

“(Chávez) Estaría muy feliz, yo conocí al presidente Petro cuando antes era un político. Yo siempre lo he considerado un político, en su carrera política lo considero un hombre muy valiente un hombre capaz de interpretar y evolucionar en los momentos políticos (…) Chávez le tenía mucha estima y mucho respeto”.

Ramírez agrega que todos estamos en el deber de ayudar al presidente Petro para que haga un buen gobierno.

