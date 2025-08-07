Piden la pena de muerte para sospechoso de asesinar a una familia y abandonar a un bebé

La Fiscalía del estado de Tennessee solicitará la pena de muerte para Austin Robert Drummond, acusado de asesinar a cuatro miembros de una misma familia y de abandonar a un bebé de siete meses de edad.

El fiscal del distrito, Danny Goodman, informó este jueves a un juez local que buscará la pena máxima contra Drummond, de 28 años, quien fue capturado el pasado martes tras varios días de intensa búsqueda.

El juez Andrew Cook ordenó su detención sin derecho a fianza, al considerar que representa un peligro para la comunidad, según informaron medios locales.

Drummond, quien aún no cuenta con representación legal, tiene antecedentes por intento de asesinato y robo, y se encontraba en libertad condicional al momento de los hechos. De acuerdo con las autoridades, ha aceptado un acuerdo de culpabilidad mientras se resuelve su situación jurídica.

Las víctimas fueron identificadas como Cortney Rose, de 38 años; sus hijos Adriana Williams, de 20 años, y Braydon Williams, de 15; así como Michael Wilson, pareja de Adriana. Sus cuerpos fueron hallados en Tiptonville, condado de Lake.

El bebé de siete meses, hijo de Adriana y Michael, fue abandonado en Tigrett, a más de 50 kilómetros de donde se encontraron los cadáveres.

Según las autoridades, se presume que Drummond mantenía una relación sentimental con la hermana de Cortney Rose, quien trabajaba en la prisión Northwest Correctional Complex, donde el acusado estuvo previamente recluido.