En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Piqué debuta como profesor en Harvard: enseñará cómo creó un fenómeno global

Piqué debuta como profesor en Harvard: enseñará cómo creó un fenómeno global

Varios alumnos lucieron camisetas del FC Barcelona en la foto que se hicieron todos los estudiantes con Piqué.

Publicidad

Publicidad

Publicidad