Policía de Madrid inmovilizó polémico bus con lemas contra transexualidad infantil

La Policía de la ciudad de Madrid inmovilizó un autobús que recorría las calles de la capital, con mensajes de una campaña de publicidad contraria a la transexualidad infantil, que ha causado hoy gran polémica en España.



El vehículo, que lleva impresas las frases "Los niños tienen pene; Las niñas tienen vulva; Que no te engañen", está fletado por la organización ultracatólica HazteOirg.org, que ya ha llevado a cabo numerosas actuaciones en contra la educación en la diversidad sexual.



La policía de Madrid actúa a instancia del ayuntamiento de la capital española, que considera que la campaña además de ser "violenta y ofensiva", incumple las ordenanzas municipales y podría suponer incitación al odio.



El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias de la ciudad, Javier Barbero, comunicó que la Policía había retenido al autobús por la tarde, tras la polémica y la avalancha de criticas que ha generado por parte de partidos políticos, asociaciones a favor de los derechos de los transexuales y ciudadanos en las redes sociales.



El delegado calificó al vehículo como "el autobús de la vergüenza" y ha avanzado que el Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la Fiscalía la puesta en circulación de este autobús.



El autobús comenzó a circular ayer por las calles de la capital española y está previsto que en los próximos días lo haga en Valencia, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Vitoria.



Las alcaldías de otras ciudades están estudiando si pueden prohibir la circulación del vehículo por sus calles.



La transexualidad infantil es una cuestión que está adquiriendo visibilidad social en España en los últimos tiempos.



El presidente de la asociación promotora del autobús (HazteOir) Ignacio Arsuaga, justificó hoy los mensajes rotulados en el vehículo porque están amparados por las libertad de expresión e ideológica, "cada vez más amenazada por el lobby gay y sus tentáculos".



Con su campaña, la plataforma ultracatólica pretende denunciar "las leyes de adoctrinamiento sexual" emprendidas en varias regiones españolas en pro de la igualdad y la no discriminación del colectivo LGTB porque, en su opinión, "violan" el derecho de los padres que no están de acuerdo con la "ideología de género" a educar a sus hijos "conforme a su conciencia".